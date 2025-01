Governo britânico anuncia investigações sobre casos de exploração sexual

O governo britânico anunciou, nesta quinta-feira (16), uma série de investigações sobre casos passados de exploração sexual de menores por gangues criminosas, cujo manejo pelas autoridades do país foi recentemente alvo de críticas do bilionário americano Elon Musk.

"As investigações eficazes podem se aprofundar nos detalhes e oferecer respostas e mudanças mais relevantes a nível local do que uma investigação nacional prolongada", afirmou a ministra.

Musk, o homem mais rico do mundo, proprietário da rede social X e aliado-chave do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no início do mês que o atual primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, e outro ex-líder do mesmo partido, Gordon Brown, estavam entre os cúmplices dos crimes sexuais.