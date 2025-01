Adversário do Caxias perde técnico a uma semana da estreia no Gauchão 

O Caxias está a uma semana de estrar no Campeonato Gaúcho 2025. Na próxima quinta-feira (23), o time grená enfrenta o Monsoon, às 19h, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. E o adversário perdeu o treinador Bruno Coutinho.

Segundo nota do clube, divulgada nas redes sociais nesta quarta-feira (15), o profissional pediu demissão do cargo. No mesmo dia, horas antes, o Monsoon perdeu, por 2 a 0, um jogo-treino para o Brasil-Pel, no Estádio do Vale.