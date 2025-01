Juventude define time feminino para disputar a Série A do Brasileirão

Jaconeras se classificaram para as semifinais do Brasileiro A2. William Anacleto / FGF/Divulgação

O início da pré-temporada das Esmeraldas será na próxima segunda-feira (20), e com muitas novidades para a temporada de 2025. O time feminino do Juventude irá disputar a Série A do Brasileirão pela primeira vez.

O Departamento Feminino do Juventude confirmou nesta semana as últimas novidades. Primeiro, as contratações das meio-campistas Leka, Dani Venturini, Drielly, Flávia Pissaia e Eduarda Tosti.

A volante Dani Venturini, de 27 anos, tem experiência no futebol europeu, atuando pelo Kelen SC, da Hungria. Na última temporada, ela defendeu o Atlhetico. A atleta Leka, de 30 anos, tem passagem pelo América-MG e estava no Taubaté.

Do Itabirito-MG o Juventude buscou a meia Dryelli, de 25 anos, que foi campeã do Brasileirão A3 defendendo o Mixto-MT. Por último no meio-campo, as jovens de 22 anos Flávia Pissaia, ex-Fortaleza e Eduarda Tosti, ex-Athletico.

Para o setor ofensivo alviverde chegam as atacantes Kamile Loirão, Teté, Maria Eduarda, Jaielly e Taysa Félix.

Kamile Loirão, 22 anos, chega no Juventude depois de conquistar o Brasileirão A2 e o Campeonato Estadual pelo Bahia, em 2024. Dividindo idade e posição com Kamile, Taysa Félix disputou a última temporada pelo América-MG.

Do Atlhetico, chegaram as atacantes Jaielly e Eduarda, com 22 e 21 anos, respectivamente. Como último reforço, um rosto conhecido: Teté volta ao clube jaconero depois de atuar por duas temporadas pelo Botafogo.

Remanescentes

Apesar de perder mais de 10 atletas da temporada passada, a direção conseguiu permanecer com nove jogadoras: a goleira Renata, as zagueiras Beta, Bell Silva e Apoliana, as laterais Grazi e Katry, as meio-campistas Alice e Karol e a atacante Milena.

Confira o grupo completo das Gurias Jaconeras: