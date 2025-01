Juventude anuncia pacotão de reforços para o elenco feminino antes da reapresentação

Thais Ferreira será opção para o gol das Esmeraldas. (Divulgação/EC Juventude)

O Juventude segue no mercado em busca de peças para formar o elenco que irá disputar a elite do Brasileirão Feminino em 2025. Antes da reapresentação, alguns nomes já foram anunciados de forma oficial.

Ainda, nesta terça-feira (14), houve o comunicado da chegada de cinco reforços para o setor defensivo. São elas: as goleiras Renata Ferreira e Thaís Oliveira, e as laterais Maiza Piovezan, Ingrid e Carol Ladaga.

Aos 28 anos, Renata já passou por clubes do futebol nacional e internacional. No Brasil, a goleira atuou por Avaí Kindermann, Vitória e Atlético-MG. Antes de acertar com o Juventude, estava no Hapoel Tel Aviv, de Israel.

A goleira Thaís Oliveira, por sua vez, foi contrata junto ao Athletico-PR. Na temporada passada, atuou em sete partidas. No currículo, já defendeu o Minas Brasília-DF, Cruzeiro, Real Brasília e Inter de Franca-SP.

Vinda do Atlético-MG, que acabou rebaixado para a Série A-2, Ingrid será opção para a lateral-direita. Aos 21 anos, a jovem teve passagens pelas categorias de base de São Paulo, Santos e Flamengo.

Já para o lado esquerdo, dois reforços foram anunciados. Maiza Piovezan foi contratada junto ao Marília, de São Paulo. Na carreira, já jogou por Vila Nova-GO, Mixto e Kashima, da Paraíba.

O segundo nome é Carol Ladaga. Aos 31 anos, a lateral-esquerda estava no São José-SP. Ela também já vestiu as cores de times como Vasco e Flamengo, além de ter disputado a Liga Universitária dos Estados Unidos.

Ainda, para defesa, foram confirmadas anteriormente quatro zagueiras: Ray Pires e Bruna Emília, contratadas junto Itabirito-MG; Herika Sorriso, que disputou a última temporada pelo São José-SP; e Carla Cruz, que veio do Real Brasília.

A reapresentação do elenco está marcada para a próxima segunda-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi. Pela primeira vez em sua história, o Juventude irá disputar a elite do Brasileirão nesta temporada.

Permanência e saídas

Em relação ao grupo do ano passado, a direção conseguiu a permanência de nove atletas: goleira Renata, das zagueiras Beta, Bell Silva e Apoliana, das laterais Grazi e Katry, das meio-campistas Alice e Karol, além da atacante Milena.

Mais de 10 atletas deixaram o clube de Caxias do Sul. Entre elas, alguns destaques da temporada, como as artilheiras Emmily Karla, Lari Sanchez e Kety. Além da maior artilheira do clube desde a retomada, a atacante Thalita. Convocada à Seleção Brasileira, a goleira Claudia também integra a lista.