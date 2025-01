Quatro jogadoras renovam com o Juventude para a temporada de 2025

Alice é uma das atletas que permanece no Juventude em 2025. Nathan Bizotto / Juventude,Divulgação

O Juventude renovou o contrato de quatro atletas do departamento feminino para a próxima temporada. A goleira Renata, a zagueira Bell Silva, a volante Alice e a lateral-direita Grazi permanecerão no clube alviverde em 2025.

Com a saída de Claudia, acertada com o Fluminense, Renata deve assumir a titularidade no gol alviverde. Na última temporada, ela disputou quatro jogos pelo Juventude. A atleta está no clube desde 2022.

Ainda no setor defensivo, a zagueira Bell Silva é outra que permanece. Depois de passagem pelo Corinthians, ela desembarcou em Caxias do Sul em 2024 e logo conquistou seu espaço no time titular. Ao longo do ano, foram 23 jogos, dois gols e três assistências.

A volante Alice também segue no Juventude. No clube desde 2023, sempre foi titular no Alviverde. No último ano, sofreu com lesões, mas disputou 15 partidas, com um gol marcado.

Por fim, a lista ainda conta com a lateral-direita Grazi, que chegou a Caxias do Sul em 2022. Atleta com mais jogos pelo Juventude, esteve em campo em 24 oportunidades no último ano, com cinco assistências concedidas.

Em 2025, o clube disputará Brasileirão e Gauchão. O calendário, no entanto, ainda não foi divulgado por CBF e FGF.

Os números de Renata pelo Juventude

21 jogos

18 gols sofridos

3 títulos do Interior no Gauchão

2 acessos nacionais

Os números de Alice pelo Juventude

47 jogos

8 gols

8 participações em gols

2 títulos do Interior no Gauchão

2 acessos nacionais

Os números de Grazi pelo Juventude

68 jogos

9 assistências

9 participações em gols

3 títulos do Interior no Gauchão

2 acessos nacionais

Os números de Bell Silva pelo Juventude