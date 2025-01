Inter anuncia contratação de zagueira uruguaia para a temporada 2025

Fefa chega com contrato até dezembro de 2025.

O Inter anunciou, neste sábado (4), a contratação da zagueira Fefa Lacoste, de 28 anos. A atleta uruguaia estava no Universitario-PER, e disputou a última Liberadores pelo Olimpia-PAR. Ela assina com o clube colorado até dezembro de 2025.

Fefa Lacoste é o oitavo reforço anunciado pelo Inter para 2025. Além dela, também já foram oficializadas: a zagueira Leticia Debiasi (Botafogo), as volantes Jordana (Botafogo) e Julia Bianchi (Chicago Starts-EUA), as meias Rafa Mineira (São Paulo) e Mayara Vaz (Botafogo), e as atacantes Anny Marabá (Atlético-MG) e Paola (Santos).