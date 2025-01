Dois cabos danificados em suposta sabotagem no mar Báltico são consertados

Dois cabos de telecomunicações entre Finlândia e Estônia, danificados no dia de Natal no mar Báltico, em uma suposta sabotagem que afetou vários cabos submarinos, foram consertados, anunciou nesta segunda-feira (6) a operadora Elisa.

As autoridades finlandesas investigam desde 26 de dezembro a suposta sabotagem, que acreditam ter sido causada pelo petroleiro "Eagle S", suspeito de fazer parte de uma "frota fantasma" de navios que ajudam a Rússia a escapar das sanções ao seu setor petrolífero.

"Há provas convincentes da presença do Eagle S no local" onde os cabos foram cortados, disse Wallenius, que destacou que a investigação ainda está em andamento, o que o impede de se pronunciar com certeza sobre a responsabilidade.