Opositor venezuelano Edmundo González diz que seu genro foi sequestrado em Caracas

O opositor venezuelano Edmundo González Urrutia denunciou nesta terça-feira, 7, o sequestro de seu genro em Caracas. Dos Estados Unidos, González, disse que Rafael Tudares foi sequestrado quando ia deixar os filhos na escola. O regime de Nicolás Maduro, que assume nesta semana seu terceiro mandato após uma eleição que González alega ter sido fraudulenta, não se pronunciou imediatamente sobre o assunto.

"Nesta manhã, meu genro Rafael Tudares foi sequestrado", escreveu González na rede X. "Rafael ia para a escola dos meus netos deixá-los para o início das aulas, quando homens encapuzados e vestidos de preto o interceptaram, colocaram-no em uma caminhonete ..., e o levaram embora. Até agora está desaparecido", acrescentou o diplomata de 75 anos. Ele não disse o que aconteceu com seus netos de 6 e 7 anos.

González, um diplomata aposentado, representou a coalizão de oposição da Plataforma Unitária da Venezuela na eleição presidencial, que ele e Maduro alegam ter vencido. A plataforma, em uma declaração, caracterizou o sequestro de Tudares como um "desaparecimento forçado por razões políticas". As autoridades do regime de Maduro ainda não fizeram declarações sobre o ocorrido.

Maduro tem previsto tomar posse na próxima sexta-feira, 10, perante o Parlamento, controlado pelo chavismo. A oposição convocou para a quinta-feira, 9, protestos em todo o país, que a líder opositora María Corina Machado, na clandestinidade, prometeu liderar.

O opositor está em Washington desde o último domingo, 5, aonde chegou vindo da Argentina e do Uruguai, as duas primeiras escalas de um giro internacional, realizado uma semana antes da posse presidencial na Venezuela. Ele se reuniu na segunda-feira, 6, com o presidente Joe Biden, cujo governo o reconhece como "presidente eleito".

A viagem internacional do opositor inclui escalas em Panamá e República Dominicana. De lá, nove ex-presidentes de direita, membros da Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas (Grupo IDEA), buscam coordenar um voo que os leve à Venezuela.

Horas depois de anunciar o sequestro do genro, González anunciou que continuaria sua turnê por vários países com uma visita ao Panamá. "A caminho do Panamá! Continuamos", ele postou no X.

O presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, alertou, por sua vez, que serão tratados como "invasores" se entrarem sem permissão na Venezuela.

María Corin disse que não está prevista uma posse paralela de González Urrutia fora do país. "Edmundo González será empossado no dia correspondente na Venezuela", disse ela em entrevista à AFP na segunda-feira.