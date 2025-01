Depois de ganhar Globo de Ouro, Fernanda Torres pode se tornar cidadã de Porto Alegre

Fernanda Torres ganhou Globo de Ouro como melhor atriz em filme de drama. ETIENNE LAURENT / AFP

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Inspirados pela vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro e pelo sucesso do longa Ainda Estou Aqui, parlamentares do PSOL irão propor homenagens à atriz nos Legislativos da Capital e do Estado. Na Câmara de Vereadores, Fernandinha pode ser condecorada com o título de cidadã de Porto Alegre e com o troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, e na Assembleia com a Medalha da 56ª Legislatura. As proposições ainda precisam ser aprovadas por votação no plenário das Casas para serem concedidas.

As propostas são do vereador Roberto Robaina e da deputada Luciana Genro, que justificam as premiações com a importância do papel de Fernanda Torres como Eunice Paiva em evidenciar o trauma de famílias que sofreram com a ditadura militar, além da carreira sólida da artista no teatro, cinema e televisão.

— Nestes tempos em que muita gente reivindica a ditadura e até idolatra torturador, é fundamental enaltecer trabalhos como o da Fernanda no filme de Walter Salles. A arte tem, entre outras funções, o papel de nos relembrar da história e, neste caso especificamente, de nos estimular a não parar de combater reacionários e golpistas que atentam contra as liberdades democráticas — avalia Robaina.

Com mais de 3 milhões de espectadores, o filme Ainda Estou Aqui retrata a luta da advogada Eunice Paiva para desvendar o sequestro e desaparecimento de seu marido, o deputado Rubens Paiva (interpretado no filme pelo ator Selton Mello), pela ditadura militar brasileira (1964-1985).

Reportagens de 2012 de Zero Hora ajudaram a elucidar o caso, após o jornalista José Luís Costa descobrir documentos no arquivo pessoal do coronel da reserva Júlio Miguel Molinas Dias, assassinado no bairro Chácara das Pedras naquele ano — e que comprovaram a prisão de Rubens Paiva pelos militares, fato que oficialmente era negado até então.

Luciana Genro reconhece elementos da própria história na angústia familiar dos Paiva, retratada no longa de Walter Salles Jr., pois cresceu com o pai, o ex-governador Tarso Genro, exilado no Uruguai. Até os dois anos, Luciana via Tarso no país vizinho em visitas que fazia com a mãe Sandra, com quem ainda morava na Capital. Agora deputada estadual, ela indicou Fernanda Torres à Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia: