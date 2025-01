O desafio do Grêmio na negociação com um jogador fundamental para o time de Gustavo Quinteros

Cuellar saiu do Flamengo, há cinco anos, como a figura que equilibrava aquele time de Jorge Jesus. Depois, impressionou ao jogar uma enormidade no Mundial de Clubes de 2022 .

Esse jogador é tratado por Gustavo Quinteros como fundamental para a construção do seu time. É por ele que passam as construções de jogadas e, também, a capacidade de ocupação de espaços quando houver a perda de bola com as linhas adiantadas. O volante colombiano tem cacife e já mostrou seu valor.