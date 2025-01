Vitória é natural de Porto Alegre e entra na casa acompanhada do amigo Mateus. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

A atriz gaúcha Vitória Strada, 28 anos, está confirmada no BBB 25, que tem início marcado para a próxima segunda-feira (13). Com uma carreira que começou nos palcos de moda aos 12 anos e se consolidou nas telas de televisão, Vitória entra na casa mais vigiada do Brasil acompanhada do amigo Mateus.

Nascida em Porto Alegre, a atriz se destacou primeiramente no mundo da moda, trabalhando para grandes marcas e alcançando o segundo lugar no Miss Mundo Brasil 2014. Mais tarde, Vitória mergulhou no mundo das artes cênicas, ingressando no curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e estreando no cinema com o filme Real Beleza (2015).

A transição para a televisão se deu em 2017, com uma participação na série de comédia Werner e os Mortos, disponível no Amazon Prime Video. No mesmo ano, Vitória ganhou notoriedade ao interpretar a protagonista Maria Vitória na novela Tempo de Amar, da Globo. Ela consolidou a carreira com papéis principais em Espelho da Vida (2018) e Salve-se Quem Puder (2020), atuando ao lado de nomes como Deborah Secco e Juliana Paiva.

Além da carreira como atriz, Vitória também se destacou no quadro Dança dos Famosos, em 2022, no programa Domingão com Huck, quando conquistou o primeiro lugar.

Namoro com Daniel Rocha

Vitória namora o ator Daniel Rocha. O relacionamento foi confirmado por Nívea Maria, em outubro de 2024. A atriz estava ao lado de Daniel concedendo uma entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, para divulgar a peça Norma.

"A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já numa novela. Vocês conhecem muito bem, que é a Vitória Strada", anunciou Nívea, na ocasião. Até então, o casal não havia divulgado fotos ou quaisquer outras informações sobre o namoro.

Após a confirmação de Vitória no BBB 25, Daniel se declarou para a amada nas redes sociais. "Não vejo a hora de te ver ganhando a liderança. Assim, poderei te mandar uma mensagem, um carinho", escreveu.