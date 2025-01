A primeira dupla do BBB 25 foi revelada. A atriz gaúcha Vitória Strada entra junto com Mateus Pires Lemos, arquiteto de 28 anos. O participante é natural de São José dos Campos, em São Paulo, mas vive no Rio de Janeiro desde os 10 anos.

O participante é natural de São José dos Campos, em São Paulo, mas vive no Rio de Janeiro desde os 10 anos. Solteiro, ele se define como uma pessoa leve e tranquila, mas que não abre mão de uma boa festa. Ama estar rodeado de amigos e acredita que seu jeito altruísta o faz querer ser sempre uma luz para as pessoas ao seu redor.

— Quando tudo está ruim, conseguimos rir um do outro, o que deixa tudo mais leve — conta o brother sobre sua relação com a atriz Vitória Strada.

Se consideram irmãos

— Eu escolhi o Mateus para participar do BBB porque ele sempre me coloca para cima quando não estou legal. Mesmo quando estamos em uma situação ruim, a gente leva com leveza. Temos o humor muito parecido — justifica Vitória sobre a escolha do arquiteto como dupla.