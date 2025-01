"BBB 25": relembre duplas que participaram do programa

Filha e pai, Ana Clara e Ayrton entraram juntos no reality show. Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

O Big Brother Brasil 25 começa na próxima segunda-feira (13) com uma novidade que promete mexer com as dinâmicas tradicionais do reality show: os brothers e sisters entrarão no jogo em duplas, formadas por laços prévios, como familiares e amigos. Nesta quinta-feira (9), serão revelados os participantes do BBB 25.

Essa lógica em dupla deve afetar todas as etapas do jogo, desde as provas até os paredões, tornando a competição ainda mais estratégica e imprevisível.

Para entrar no clima desta edição, relembramos algumas duplas que também entraram juntas na casa mais vigiada do Brasil.

Duplas que entraram juntas no BBB

Ana Clara e Ayrton (BBB 18)

Ana Clara e Ayrton foram os escolhidos pelo público e participaram juntos do programa. Twitter / Reprodução

A Família Lima fez história ao entrar no reality como um jogador só. Ayrton, a filha Ana Clara, a esposa Eva e o primo Jorge competiram inicialmente para garantir duas vagas no programa.

Ana Clara e Ayrton foram os escolhidos e participaram juntos do programa, conquistando o carinho do público com uma relação divertida e emocionante. Hoje, Ana Clara é apresentadora da Globo e uma referência para novos participantes.

Emilly e Mayla (BBB 17)

Após votação popular, Emilly e Manoel seguiram na disputa. Felipe Gaieski / Divulgação/Business For Fun

Na 17ª edição, duas duplas de irmãos gêmeos disputaram vagas no jogo. As gaúchas Emilly e Mayla, de Eldorado do Sul, e Antônio e Manoel foram escolhidos pelo público para competir. Após votação popular, Emilly e Manoel seguiram na disputa.

Emilly, inclusive, venceu o programa, levando o prêmio principal. Além de ter se envolvido em polêmicas na casa, com um relacionamento conturbado com o médico gaúcho Marcos Harter.

Antônio e Manoel (BBB 17)

Os gêmeos participaram da mesma dinâmica de Emilly e Mayla. Manoel foi o escolhido para continuar no programa, mas acabou eliminado na quarta semana, com 57,45% dos votos.

Dois em um

No BBB 6, os gêmeos idênticos Djair e Djairo entraram na casa como se fossem uma única pessoa, revezando sem que os participantes soubessem.