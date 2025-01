Tadeu Schmidt irá comandar o anúncio dos participantes do "BBB 25". Reprodução / @tadeuschmidt / Instagram

Os participantes do BBB 25 serão revelados nesta quinta-feira (9). No chamado Big Day, o apresentador Tadeu Schmidt irá anunciar quais são as duplas que entram no reality show, que começa na próxima segunda-feira (13).

Conforme da TV Globo, os primeiros participantes serão anunciados durante o intervalo de Tieta, no Vale a Pena Ver de Novo. O folhetim começa a ser exibido por volta de 17h05min, segundo a programação da emissora.

O apresentador ainda contará com auxílio do time da Rede BBB para contar as principais novidades do programa.

Onde assistir?

A divulgação dos participantes do BBB 25 vai acontecer ao longo da programação da TV Globo. O público também pode acompanhar pelo Globoplay.

O que já se sabe sobre o "BBB 25"?

A edição, que comemora as bodas de prata do programa e os 60 anos da TV Globo, promete surpreender o público com as novidades no formato da atração, que terá cem dias de confinamento.

Também haverá novidade no formato do programa. Os participantes entrarão na disputa em duplas, com laços já formados, como familiares e amigos. O reality também terá a participação de ex-BBBs na cobertura, como Beatriz Reis e Gil do Vigor.

Essa lógica afetará as dinâmicas tradicionais do jogo, como as provas e paredões. Para o elenco "camarote", nomes como Daniele Hypólito e Gracyanne Barbosa foram cotadas como possíveis participantes. Entretanto, a confirmação do elenco será feita apenas no Big Day.

Decoração especial