Um avião de pequeno porte saiu da pista e explodiu na faixa de areia da praia do Cruzeiro, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, nesta quinta-feira (9).

A prefeitura da cidade confirmou que três adultos e duas crianças estavam a bordo da aeronave. Segundo o g1, o piloto morreu e os passageiros seriam um casal e os dois filhos deles. Incialmente, o Executivo havia notificado duas mortes, mas retificou a informação cerca de 20 minutos depois.

Leia Mais Avião que explodiu em Ubatuba pertence à família de produtor rural de Goiás

Ainda não há dados sobre a identidade dos passageiros e da vítima. A capitã do Corpo de Bombeiros, Karoline Magalhães, informou ao GloboNews que os quatro passageiros foram resgatados com vida e estavam conscientes quando foram encaminhados ao hospital. O estado de saúde deles é considerado estável, segundo informações da Santa Casa, divulgadas pelo poder municipal.

Ainda de acordo com a prefeitura, outras três pessoas que estavam em uma pista de skate próxima ao local do acidente ficaram feridas. O acidente ocorreu por volta das 10h desta quinta. A Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal, a Secretaria de Segurança, os bombeiros e a Polícia Militar atuaram no local.

A aeronave foi fabricada pela empresa Cessna Aircraft. Trate-se de um jato do modelo 525, com capacidade para sete passageiros.

Avião que caiu em Ubatuba tentava pousar

Conforme o g1, o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) informou que a aeronave realizava uma excursão de pista — manobra de pouso ou decolagem, quando o avião deixa a superfície da pista.

Responsável por administrar o aeroporto de Ubatuba, a Rede Voa informou que o avião havia saído do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, e tentou pousar na pista de Ubatuba, que tem aproximadamente 940 metros. Segundo a concessionária, "as condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada".

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), está em deslocamento para investigar as causas do acidente.

Avião que caiu na praia não tinha permissão para operação de táxi aéreo

O sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostra que a aeronave não tinha permissão para realizar operações como táxi aéreo, mas havia condições normais de aeronavegabilidade — segurança de voo.

O registro mostra que o jatinho é de propriedade privada da família Fries. Não há confirmação se algum dos proprietários estava no avião no momento do acidente.

Leia Mais Denúncias de violações de direitos humanos aumentam 20% no RS em 2024

As especificações da aeronave envolvida no acidente

De fabricação norte-americana, a aeronave modelo Citation 525 da Cessna Aircraft é um jato de alto padrão, segundo a fabricante.

O avião consegue suportar até 4.853kg durante a decolagem. Para pousar, o limite de peso é de 4.491kg.

Conforme a Cessna, há espaço para armazenar até 329kg de bagagens na Citation 525. A aeronave é projetada para pousar em 789 metros pista – a do Aeroporto de Ubatuba, local do acidente, possui 940 metros, conforme a concessionária responsável pela administração.

O jatinho era de pequeno porte, com 13 metros de comprimento e 4,2 metros de altura. A envergadura – distância entre as duas asas – é de 14,39 metros.

"A fuselagem de alumínio do jato Citation foi projetada com múltiplos caminhos de carga estrutural, redundâncias de sistema e aerodinâmica ideal", diz a Cessna em seu site.

A fabricante destaca que a aeronave é equipada com um "sistema de piloto automático totalmente digital com muitos recursos para maior tranquilidade, redundância e confiabilidade".

O que diz a prefeitura de Ubatuba sobre o acidente

"A Prefeitura de Ubatuba confirma a queda de uma aeronave de pequeno porte na orla da praia do Cruzeiro, próximo à pista de skate, na manhã desta quinta-feira, 9. A matrícula da aeronave é PR-GES.

Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Segurança, bombeiros e Polícia Militar já estão no local, isolando e fazendo a retirada das vítimas.

Até o momento, temos informações 8 vítimas, sendo 5 na aeronave (3 adultos e duas crianças) e três pessoas que passavam na pista de skate.

Às 11h23, foi confirmado um óbito: o do piloto."

Nota da FAB

"Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em São Paulo (SP), foram acionados, nesta quinta-feira (09/01), para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-GFS, no município de Ubatuba (SP).