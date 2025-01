Com base em laudo, polícia projeta indiciamentos em caso de acidente com duas adolescentes feridas no Park Tupã, em Porto Alegre

Park Tupã anunciou o fim das atividades após acidente com duas adolescentes em 2024. Camila Hermes / Agencia RBS

O inquérito policial referente ao caso de duas adolescentes que ficaram feridas após caírem de um brinquedo do Park Tupã, em 6 de outubro, deve ser concluído na próxima semana e com indiciamentos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (9) pelo delegado responsável pela investigação, Vinicius Nahan, à reportagem de Zero Hora.

Conforme o delegado, a tendência de indiciamentos é baseada no laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP), que apontou a ocorrência de falha humana no acidente.

Inicialmente, a previsão de conclusão era para a primeira metade de dezembro, o que não se confirmou. Em novembro, Nahan afirmou à reportagem que o operador responsável pelo equipamento do brinquedo, que vira de cabeça para baixo, deveria ter verificado o travamento individual de todas as travas dos assentos. Com isso, poderia ter constatado que havia algo solto na estrutura.

Leia Mais Laudo do IGP aponta falha humana em acidente que feriu adolescentes no Park Tupã, em Porto Alegre

O laudo do IGP não apontou falha mecânica do brinquedo. Contudo, o sistema da válvula pneumática das travas dos assentos foi modificado, segundo o delegado, não sendo o original do brinquedo. O sistema alterado permitia que a estrutura entrasse em funcionamento sem estar totalmente travada.

Duas adolescentes, de 16 e 17 anos, ficam feridas após caírem da estrutura. A queda delas ocorreu após a trava de segurança do equipamento do parque se abrir. Mais de três meses após o acidente, a adolescente de 17 anos segue em recuperação em razão das fraturas sofridas. A jovem de 16 anos teve alta horas depois do ocorrido.

Vídeo de 15 dias antes

Duas semanas antes do acidente, um visitante do Park Tupã registrou uma situação semelhante no mesmo brinquedo. Nas imagens (assista abaixo), é possível ver uma jovem de cabeça para baixo com a trava de segurança aberta.