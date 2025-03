Fora de casa, Caxias Basquete perde para o Bauru no NBB 2024/2025

Shamell foi o cestinha da equipe caxiense na partida, com 18 pontos Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias Basquete sofreu sua segunda derrota seguida no NBB 2024/2025. No interior paulista, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa foi batida pelo Bauru, por 84 a 67. Com o resultado, o time gaúcho segue na 15ª colocação.

Para fechar a sequência de partidas como visitante, o time caxiense encara o Franca, nesta segunda-feira (31), às 19h30min, no Ginásio Pedrocão, no interior paulista. Na sequência, o Gambas terá dois jogos em casa, contra Mogi e São José, nos dias 9 e 11 de abril, respectivamente.

No duelo deste sábado (29), o Caxias começou disperso na marcação e o Bauru se aproveitou. Com menos de cinco minutos, abriu 17 a 2 no placar. Em um quarto de altos e baixos dos dois lados, os visitantes responderam e chegaram a reduzir a diferença para seis pontos. No fim do período, 28 a 17 para a equipe paulista.

No segundo quarto, o Bauru seguiu dominando o placar e, de certa forma, administrando a vantagem em casa. Mesmo com alguns momentos de recuperação do Caxias, o time paulista continuava na frente. Com 23 a 16 na parcial, o Bauru foi para o intervalo vencendo por 51 a 33.