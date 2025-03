Marc Márquez conquista a pole da etapa das Américas de MotoGP e continua imbatível em 2025

MIRCO LAZZARI GP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Marc Márquez segue imbatível na temporada 2025 da MotoGP. Neste sábado (29), o espanhol da Ducati conquistou a pole position da etapa das Américas , em Austin, Texas, com o tempo de 2min01seg088. Foi a terceira pole consecutiva de Márquez , algo que não acontecia desde 2019, reforçando seu domínio absoluto neste início de campeonato. Apesar de enfrentar forte concorrência na fase final da classificação, o hexacampeão da modalidade encontrou a volta perfeita no último minuto para largar na posição de honra.

A primeira fila do grid terá ainda Fabio Di Giannantonio , que se classificou em segundo lugar, apenas 0seg101 atrás de Márquez. O italiano teve sua melhor volta cancelada e, posteriormente, devolvida, garantindo uma posição inédita entre os líderes. Fechando o trio de elite, Álex Márquez, irmão de Marc , ficou com o terceiro lugar, consolidando a força da família na atual temporada.

Pedro Acosta surpreendeu ao conquistar a quarta posição no grid, sendo o primeiro piloto fora do domínio da Ducati. O jovem espanhol da KTM superou nomes experientes como Franco Morbidelli, que larga em quinto, e Francesco Bagnaia, atual vice-líder do campeonato, que não conseguiu repetir suas melhores performances e sairá apenas na sexta colocação.