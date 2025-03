Base da Estátua do Laçador é pichada em Porto Alegre

O que diz a prefeitura

A Secretaria Municipal da Cultura lamenta a ação dos pichadores e, através do Departamento de Patrimônio e Memória, em conjunto com a Secretaria de Serviços Urbanos, irá providenciar a limpeza ou se necessário a pintura do embasamento. O local conta com câmeras de segurança que poderão auxiliar na identificação dos pichadores.