"Cuéllar não tem problema financeiro com o Grêmio", diz vice de futebol antes da estreia na Sul-Americana

Alexandre Rossato é vice-presidente de futebol do Grêmio desde dezembro de 2024. Saimon Bianchini / Agência RBS

O Grêmio chegou a Luque, no Paraguai, nesta terça-feira (1°), para a disputa da primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe estreia contra o Sportivo Luqueño, nesta quarta-feira (2), às 21h30min.

No Paraguai, o vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato comentou sobre situações que movimentam os bastidores do Tricolor nos últimos dias. Primeiramente, o dirigente foi questionado se a ausência do volante Gustavo Cuéllar entre os relacionados teria relação com alguma questão financeira entre o clube e o jogador.

— O Cuéllar não tem problema financeiro com o Grêmio. O clube, aliás, não tem problema financeiro com nenhum atleta do elenco. O Cuéllar está super integrado ao grupo. O que não deixou ele estar dentro da delegação hoje foi um desconforto muscular, que vem persistindo. Ele vem fazendo um tratamento em separado para fortalecimento dessa musculatura — disse Rossato.

Na mesma ideia, Rossato estendeu a fala disse que o clima interno do Grêmio é bom, existindo uma boa relação entre dirigentes, jogadores e comissão técnica. Na delegação, a principal novidade é Braithwaite, que retorna de lesão antes do tempo esperado. Sobre a volta do atleta para a partida contra o Sportivo Luqueño, o dirigente comentou:

— Me deixa muito feliz a recuperação do atleta em um tempo menor que o previsto. Vale destacar todo o trabalho do Departamento de Saúde do Grêmio, que trabalhou em conjunto com o profissional que ele optou na Alemanha. Os trabalhos foram feitos sempre com a aprovação do Grêmio, monitorados pelo Grêmio. Inclusive, os treinamentos transmitidos em vídeo ao vivo para a equipe interna do Grêmio.

Estreia na Sul-Americana

Para a primeira partida da Copa Sul-Americana, o Tricolor vem embalado de uma vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na abertura do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o rival desta quarta é o lanterna do Campeonato Paraguaio, após 11 rodadas. De qualquer forma, Rossato garantiu que a equipe entrará para vencer todas as competições que terá no ano.

— A torcida pode esperar que o Grêmio vai entrar em todos os jogos, em todas as competições para vencê-las. O Grêmio não vai entrar em nenhuma das competições de corpo mole. A gente até admite perder por superioridade dos atletas, mas não querendo menos que o adversários — destacou.

Coordenador técnico

Durante a fala, Alexandre Rossato foi questionado se o clube segue em busca de um coordenador técnico. Recentemente, Felipão foi ventilado no cargo, mas o dirigente tricolor despistou a possibilidade da contratação de um profissional para o setor, no momento.