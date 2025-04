Diretor da Trensurb diz que passageiros não correram risco ao caminhar sobre trilhos

Passageiros caminharam sobre os trilhos para sair da estação Farrapos. Everson Barbosa / Arquivo Pessoal / Reprodução

O diretor de operações da Trensurb, Ernani Fagundes, afirmou nesta terça-feira (1º) que não houve risco aos passageiros que tiveram de caminhar sobre os trilhos para sair do trem.

O caso aconteceu na segunda (31), perto da estação Farrapos, em razão da interrupção da circulação dos trens por falta de energia, provocada pelo temporal que atingiu Porto Alegre e a Região Metropolitana. A operação, que estava restrita entre as estações Mercado e Canoas, foi normalizada na manhã de hoje.

De acordo com Fagundes, as pessoas foram retiradas com auxílio de funcionários da Trensurb e não havia perigo aos usuários naquele momento.

Segundo ele, os passageiros tiveram de ir andando pelos trilhos porque não havia possibilidade de levar o veículo até a plataforma, devido à falta de energia.

— O trem não conseguiu tracionar, ficou parado na via 200 metros antes de chegar na plataforma. As pessoas só saíram caminhando com o acompanhamento da nossa segurança, que foi baixar a escada do trem para as pessoas descerem — disse o diretor.

Mais cedo, a assessoria da Trensurb havia emitido nota informando que, no momento da evacuação, a orientação era para que os passageiros permanecessem dentro do trem e que a invasão da via "sem autorização e sem o acompanhamento" de funcionários da empresa seria "potencialmente fatal" (leia a íntegra abaixo).

"Reforçamos que era essencial aguardar até que nossas equipes tivessem condições seguras de se deslocar até o local para prestar atendimento adequado", dizia o comunicado.

Ônibus fizeram o transporte

Questionado sobre a demora dos ônibus deslocados para levar passageiros das estações de Porto Alegre, que estavam inoperantes, até Canoas, o diretor justificou que houve um tempo necessário para o deslocamento desses veículos e mobilização dos motoristas.

— Tivemos de mobilizar a empresa que nos atende, e ela mobilizar os motoristas. E também enfrentar um trânsito caótico que havia naquele horário. Era uma situação que foge do padrão de operação normal — afirmou Fagundes.

A paralisação dos trens por falta de energia ocorreu a partir das 17h30min. O primeiro ônibus para o deslocamento dos passageiros estacionou na estação Mercado apenas às 20h.

Temporal em Porto Alegre

O temporal que atingiu Porto Alegre na tarde de segunda-feira causou estragos em diversas regiões da cidade. Foram registradas rajadas de vendo de até 111 km/h e um acumulado de chuva de 60 milímetros.

Pelo menos 50 casas foram destelhadas, árvores derrubadas e cerca de 360 mil pontos ficaram sem energia elétrica na Capital e Região Metropolitana no auge do temporal.

Leia a nota da Trensurb:

"A Trensurb lamenta profundamente os transtornos enfrentados pelos usuários durante o forte temporal que atingiu a região metropolitana de Porto Alegre na tarde de ontem. A segurança de nossos usuários e empregados é sempre prioridade, e estamos totalmente comprometidos com essa missão.

Sobre a evacuação de um trem na via, é importante esclarecer que, naquele momento, a orientação da Trensurb era para que os passageiros permanecessem dentro do trem, pois esse era o local mais seguro. A descida na via sem autorização e sem o acompanhamento de um empregado da Trensurb representa riscos graves à integridade dos passageiros, incluindo a possibilidade de choque elétrico, já que a rede de energia dos trens opera a 3.000 volts. Um rompimento na rede pode causar acidentes graves, além de riscos de atropelamento e quedas, tornando a invasão da via potencialmente fatal. Reforçamos que era essencial aguardar até que nossas equipes tivessem condições seguras de se deslocar até o local para prestar atendimento adequado.

Devido aos danos causados pelo temporal, a operação do metrô no trecho entre as estações Mercado e Canoas foi suspensa. A Trensurb acionou imediatamente ônibus gratuitos para atender os usuários afetados. Houve um tempo necessário para o deslocamento desses veículos, que dependem de pessoas para conduzi-los, especialmente em meio ao caos generalizado na região. No entanto, garantimos que todos os esforços foram feitos para minimizar os impactos e atender rapidamente nossos usuários.

Os principais danos registrados incluem a queda de uma árvore sobre a rede aérea na Estação Rodoviária e falhas na linha de transmissão de 69kV, que alimenta a Subestação Farrapos. A Equatorial Energia foi acionada e conseguiu restabelecer a normalidade às 2h30 da madrugada. Em seguida, realizamos uma inspeção na rede aérea de energia e a marcha à vista com trens em toda a linha, um procedimento que permite verificar as condições da via. A operação foi normalizada e reiniciou às 5h da manhã de hoje.