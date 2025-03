Em painel 3D, Laçador acena para quem passa por avenida de Porto Alegre

Quem passa pela Avenida Nilo Peçanha, próximo à esquina com a Rua João Caetano, se depara com uma figura conhecida, mas em um formato diferente. A estátua do Laçador ganhou vida em um painel com tencologia tridimensional (3D), em comemoração aos 253 anos de Porto Alegre, celebrados nesta quarta-feira (26).