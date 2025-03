Arthur de Faria apresenta o segundo volume da biografia musical de Porto Alegre

É um baita presente para a cidade, de um músico-jornalista que tem se dedicado ao assunto há 35 anos, com rigor acadêmico e texto fluido (algo raro). Detalhe: o primeiro revisor e incentivador do livro foi o professor Luís Augusto Fischer , o que, por si só, já é sinônimo de excelência. A estreia do volume 1 ocorreu em 2022, com grande sucesso.

À época, a TV começava a substituir o rádio como principal vetor de entretenimento. Para completar as transformações, a chegada do "videotape" (com apresentações gravadas fora do Estado) provocou uma hecatombe no mercado local. Desempregados, muitos artistas locais tiveram de migrar em busca de oportunidades no centro do país.