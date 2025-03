Brasil x Venezuela: onde assistir, horário e escalações pela Copa América de Futsal Feminino

Após a terceira vitória consecutiva, seleção pode perder na última rodada que manterá a primeira posição da chave. Conmebol / Divulgação

O Brasil lidera o Grupo A com nove pontos. As duas melhores equipes de cada chave avançam às semifinais. Posteriormente, as vencedoras jogam a final.

Além da taça, a Copa América deste ano vale vaga na primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal, que será disputada em outubro de 2025. As três primeiras colocadas estarão no mundial.

Como chega o Brasil

Em oito edições do torneio continental, o Brasil conquistou o título em sete oportunidades. Mais uma vez, desponta como principal candidato ao título.

Em três jogos, a seleção marcou 25 gols e sofreu apenas um. Entre as atletas da equipe, a ala Tampa é o principal destaque. Gaúcha de Constatina, ela marcou seis gols no torneio, sendo a artilheira da equipe.

As alas Amandinha e Emilly são as únicas jogadoras do elenco que iniciaram todas as partidas como titulares. As demais titulares foram alternadas, o que pode acontecer contra a Venezuela.

Convocadas

Goleiras: Bianca (Stein Cascavel-PR), Jozi (Bitonto-ITA) e Flavi (Magnus-SP);

Bianca (Stein Cascavel-PR), Jozi (Bitonto-ITA) e Flavi (Magnus-SP); Fixas: Taty (Pescara-ITA), Camila (FSF Castro-ESP) e Diana (Bitonto-ITA);

Taty (Pescara-ITA), Camila (FSF Castro-ESP) e Diana (Bitonto-ITA); Alas: Amandinha (Torreblanca-ESP), Emilly (Burela-ESP), Tampa (Bitonto-ITA), Vanin (CMB Futsal-ITA), Bia (Torreblanca-ESP) e Nati Detoni (Benfica-POR);

Amandinha (Torreblanca-ESP), Emilly (Burela-ESP), Tampa (Bitonto-ITA), Vanin (CMB Futsal-ITA), Bia (Torreblanca-ESP) e Nati Detoni (Benfica-POR); Pivôs: Lucileia (Bitonto-ITA), Ana Luiza (Torreblanca-ESP) e Natalinha (Magnus-SP).

Onde assistir