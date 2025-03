Veja onde, quando e contra quem os gaúchos estreiam na Liga Nacional de Futsal

ACBF, Atlântico e Vélez estreiam na competição no próximo mês, com jogos em seus ginásios. Montagem sobre fotos de Lucka Cyriaco, Edson Castro e Ricardo Weschenfelder / ACBF, Atlântico e Vélez, divulgação

A Liga Nacional de Futsal (LNF) terá início no dia 17 de abril. A primeira rodada contará com jogos até o dia 22 do mesmo mês. No jogo de abertura da competição, o atual campeão Jaraguá enfrentará o Umuarama, às 19h. Três clubes gaúchos disputarão a edição deste ano.

O primeiro a estrear é a ACBF. Maior campeão da LNF ao lado do Jaraguá, com cinco títulos, o clube de Carlos Barbosa enfrenta o Blumenau, em casa, no dia 19 de abril, às 17h. Recentemente, o time disputou a Supercopa do Brasil e a Supercopa Gramado.

Na primeira competição foi eliminada nas semifinais, enquanto na segunda ficou pelo caminho na primeira fase.

Na sequência, o Atlântico inicia a caminhada rumo ao bicampeonato. Também no dia 19, o Galo encara o Minas, às 20h, em Erechim.

Dos gaúchos, a equipe é a que teve o melhor começo de temporada. Na Supercopa do Brasil foi vice-campeã, e venceu a Supercopa Gramado.

Por fim, o Vélez é um dos clubes que estreia na competição em 2025. A equipe de Camaquã assumiu a vaga da Assoeva, que deve deixar de existir nos próximos dias, e ainda não disputou competições neste ano.

A equipe estreante disputou seis amistosos, vencendo quatro vezes e perdendo duas. O primeiro confronto do clube na LNF é diante do Pato Futsal, no dia 21, às 19h, em casa.

Confira os jogos da primeira rodada

17/4 (quinta-feira)

19h — Jaraguá x Umuarama

20h30min — Praia Clube x Cruzeiro

18/4 (sexta-feira)

19h — São José x Esporte Futuro

20h30min — Magnus x São Lourenço

19/4 (sábado)

17h — ACBF x Blumenau

17h — ACBF x Blumenau
18h30min — Cascavel x Tubarão

20h — Atlântico x Minas

20/4 (domingo)

11h — Joinville x Dracena

21/4 (segunda-feira)

19h — Vélez x Pato Futsal

19h — Vélez x Pato Futsal
20h30min — Santo André x Foz Cataratas

22/4 (terça-feira)