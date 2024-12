Jaraguá empata com clube gaúcho como maior campeão da Liga Nacional de Futsal; veja o ranking

O resultado coloca os catarinenses no topo do ranking de maiores vencedores da história do torneio. Eles dividem o lugar com os gaúchos da ACBF, que levaram o título em 2001, 2004, 2006, 2009 e 2015.

O Rio Grande do Sul, enquanto isso, segue no primeiro lugar isolado no ranking de títulos por Estado. Além das vitórias da equipe de Carlos Barbosa, o RS ainda conta com as conquistas do antigo time da Ulbra, tetracampeão (um dos títulos foi conquistado em conjunto ao Inter), e uma taça do Atlântico.