Nasce um favorito para treinar o Grêmio em 2025

Tendência é que se confirme o nome do ex-treinador do Bragantino como novo comandante gremista.

Uma reunião, realizada na noite de domingo (15), colocou um nome forte na lista dos treinadores possíveis para treinar o time do Grêmio na próxima temporada. O português Pedro Caixinha virou o grande favorito na disputa, que tem treinadores de peso do mercado. A diretoria tricolor ainda não definiu, mas a tendência é que se confirme o nome do ex-treinador do Bragantino.