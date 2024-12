Saiu o listão da UFRGS: veja quem são os aprovados no vestibular de 2025

Acabou a espera: a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou, nesta segunda-feira (16), o listão de aprovados no vestibular 2025. A relação dos candidatos classificados pode ser conferida no site do vestibular. Quem não encontrar seu nome, deve ficar atento às chamadas para vagas remanescentes, que começam a ser publicadas a partir de 26 de dezembro.