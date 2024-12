UFSM prorroga período de inscrições para vestibular e Processo Seletivo Seriado

As provas estão marcadas para os dias 11 e 12 de janeiro. Rafael Happke / Divulgação UFSM

Foram prorrogadas até quinta-feira (5) as inscrições para o Vestibular e o Processo Seletivo Seriado (PSS) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na Região Central. A instituição oferece 1,9 mil vagas distribuídas nos campi de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.

O prazo divulgado inicialmente esta segunda-feira (2). As inscrições podem ser feitas via Painel do Candidato, com login pelo sistema gov.br. As provas do vestibular estão marcadas para 11 e 12 de janeiro, bem como as do PSS.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Campus Santa Maria: 1.536

126 Campus Frederico Westphalen: 120

120 Campus Palmeira das Missões: 133

Locais de aplicação

Os locais de aplicação variam conforme o processo. As provas do vestibular serão realizadas nas cidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).

Já o PSS contará com locais adicionais em Porto Alegre, Passo Fundo, Pelotas, Uruguaiana, entre outros municípios do Rio Grande do Sul e também nas capitais paranaense e catarinense.