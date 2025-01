Chicago Bulls anuncia que vai aposentar a camisa 1; entenda

O anúncio foi feito no sábado (4), acompanhado de um vídeo em que o jogador se emociona ao receber a notícia. Rose, de 36 anos, foi a primeira escolha do Draft de 2008 e defendeu os Bulls por oito temporadas.

— Derrick é um herói local e símbolo de uma era do basquete de Chicago. Aposentar uma camisa é reconhecer o impacto de um jogador além das quadras. É honrar indivíduos que deram contribuições extraordinárias para a franquia e forjaram profundas e duradouras conexões com torcedores — afirmou Jerry Reinsdorf, dono do Chicago Bulls.