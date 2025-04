Motociclista suspeito de tentar estuprar adolescente em Estância Velha tem prisão convertida em preventiva

Moto do homem apontado por grupo como suspeito foi incendiada. Tiago Boff / RBS TV

O motociclista suspeito de tentar estuprar uma adolescente de 13 anos em Estância Velha, no Vale do Sinos, teve a prisão convertida em preventiva nesta quarta-feira (2). O abuso teria ocorrido na quinta-feira (27), e o homem foi preso de forma temporária no sábado (29).

Morador do bairro Scharlau, em São Leopoldo, ele é investigado por pelo menos mais dois ataques contra mulheres no Vale do Sinos. Todos os episódios teriam acontecido em um curto período de tempo, de modo semelhante.

Na sexta-feira (28), a Delegacia de Estância Velha pediu a prisão temporária e solicitou mandados de busca em endereços ligados ao homem pela suspeita de estupro. Os pedidos foram deferidos no sábado, momentos depois de populares protestarem contra a situação.

Durante a manifestação a moto do suspeito, que não teve nome e idades divulgados, foi incendiada. Na sequência, ele tentou tirar a própria vida.

Conforme o delegado de Polícia de Estância Velha Rafael Sauthier, o suspeito está internado em estado gravíssimo no Hospital Vila Nova, da Polícia Penal. Ele não pôde ser ouvido pelos investigadores, por conta do estado de saúde.

Tentativa de estupro

No dia 27 de março, uma adolescente de 13 anos foi agredida por um motociclista em uma rua de Estância Velha, no Vale do Sinos. Segundo a Polícia Civil, o homem tentou estuprá-la em uma via do bairro Rincão dos Ilhéus.

A menina voltava do supermercado acompanhada do irmão de 10 anos quando foi abordada pelo criminoso, por volta das 18h30min. O agressor teria visto os dois, descido da moto e prensado a menina contra a parede de um prédio, segundo a polícia.

Conforme o delegado Sauthier, o motociclista teria passado a mão nas partes íntimas da menina. Ele também teria agredido a vítima com tapas e socos, o que teria deixado hematomas no rosto. O irmão tentou intervir, sem sucesso. A vítima conseguiu gritar, chamando a atenção de vizinhos, que saíram para a rua e fizeram o agressor fugir.

Leia Mais Mais da metade das mulheres vítimas de violência não aceita receber acompanhamento ou não é mais encontrada por rede de apoio do GHC

Sequência de crimes

Depois do episódio em Estância Velha, outros dois casos semelhantes de abordagens a mulheres foram registrados no município de Novo Hamburgo, um no bairro Rincão e outro no bairro Petrópolis, com curto intervalo de tempo.

Pelas redes sociais, outros relatos semelhantes foram publicados, mas até o momento não existem mais registros formalizados na Polícia Civil.