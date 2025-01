Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Na vitória sobre o Atlanta, James também ultrapassou o alemão Dirk Nowitzkie, e agora é o quarto com mais jogos na temporada regular da NBA, com 1.523 partidas. Robert Parish lidera a lista com 1.611 confrontos. LeBron já é o recordista de partidas de playoffs na história da NBA, com 287.