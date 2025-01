Acompanhe ao vivo a situação do trânsito no retorno do Litoral nesta segunda-feira

Acidente entre carro e moto por volta das 16h30min prejudicou temporariamente o retorno do litoral nesta segunda.

Cuidados com o carro ao pegar estrada

A revisão do veículo é muito importante para se ter uma viagem tranquila e segura.

Para carros com manutenção do fabricante em dia, as medidas são simples. Caso contrário, a saída será a concessionária ou oficina de confiança.