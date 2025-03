Família de menino que morreu após colisão na Vila Luiza protesta por justiça em frente ao Fórum de Passo Fundo

O grupo levou cartazes com postagens publicadas pelo motorista nas redes sociais no dia do acidente, que mostravam diferentes tipos de bebidas alcoólicas. Ao longo da investigação, a Polícia Civil identificou que o homem não tinha habilitação para dirigir .

A presença dos familiares ocorreu por conta da audiência de instrução do caso, depois do aceite da denúncia do Ministério Público contra o homem de 22 anos que causou o acidente.

O acidente aconteceu em 12 de janeiro no cruzamento das ruas Gervásio Annes com Guilherme Kurtz, no bairro Vila Luiza, em Passo Fundo. Endriel, uma prima e uma tia iam buscar a mãe do menino no trabalho quando o carro em que estavam teve a frente cortada por um automóvel que não parou na placa "pare". Os dois carros bateram e rodopiaram na via. Com o impacto, o menino foi arremessado para fora do veículo.