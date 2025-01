Adolescente não dirigia carro envolvido em acidente que matou menino de cinco anos, diz polícia

Endriel de Camargo Borges, de cinco anos, morreu após colisão entre carros em Passo Fundo. Arquivo Pessoal / Divulgação

A investigação do acidente que causou a morte de Endriel de Camargo Borges, de cinco anos, em Passo Fundo, teve avanços nesta quarta-feira (15). A Polícia Civil apontou que o verdadeiro motorista do veículo que causou a colisão era um homem de 22 anos, e não o adolescente de 16 anos, indicado inicialmente como condutor do automóvel.

De acordo com a delegada responsável pela investigação, Daniela Mineto, essa informação foi confirmada através de imagens de videomonitoramento do local. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência também ajudaram a identificar o verdadeiro motorista.

— Com a análise das imagens que nós trouxemos aos autos e mais o depoimento dos dois policiais militares que estiveram no local, foi estabelecido que, sem sombra de dúvidas, o maior de idade, que era o indivíduo que usava a camiseta vermelha, era quem conduzia o veículo no momento do acidente — apontou a delegada.

Nos próximos dias, a polícia colherá o depoimento do homem de 22 anos, agora apontado como motorista. De acordo com a investigação, o condutor não possui habilitação. Ele, conforme a delegada, será indiciado por homicídio culposo qualificado pela embriaguez, além de lesão corporal.

No vídeo divulgado pela Polícia Civil (veja as imagens acima), é possível ver que, após a colisão entre os dois veículos, um homem vestindo uma camiseta vermelha sai do lado do motorista, enquanto outra pessoa, sem camiseta, sai da porta do carona. O indivíduo sem camiseta é o menor de idade, que foi apresentado como condutor.

Na continuidade do vídeo, é possível ver que o homem de camiseta vermelha vai até o carro em que estava a vítima. Ele dá a volta e, por fim, volta até o veículo que dirigia.

Segundo a delegada, a mulher que estava junto do suspeito de provocar o acidente teria dito aos policiais que o motorista era o jovem de 16 anos. Todavia, a investigação conseguiu apontar que a informação era falsa. A passageira também deve sofrer responsabilização por conta da declaração dada aos policiais no dia do acidente.

Relembre o caso

O acidente aconteceu no domingo (12), no cruzamento das ruas Gervásio Annes com Guilherme Kurtz, no bairro Vila Luiza, em Passo Fundo. O menino, a prima e uma tia iam buscar a mãe dele no trabalho.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o carro em que a criança estava transitava pela Rua Gervásio Annes, quando teve a frente cortada por um automóvel que estava na Rua Guilherme Kurtz e não parou na sinalização obrigatória de "pare". Os dois veículos colidiram e rodopiaram na via. Com o impacto da colisão, o menino foi arremessado para fora do veículo.

O corpo de Endriel foi sepultado na tarde de segunda-feira (13) em Passo Fundo.

Contrapontos

Zero Hora tenta contato com as defesas do homem de 22 anos, identificado como condutor, e da passageira que teria dito à polícia que o adolescente seria o motorista do carro no momento do acidente. O espaço para manifestações está aberto.

Já a defesa do adolescente de 16 anos, que inicialmente foi apontado como condutor do automóvel, confirmou que o jovem não dirigia o carro. Em nota, o advogado Lucas Duarte afirmou que o cliente está cooperando com as autoridades.

"No dia 12 de janeiro de 2025 aconteceu acidente de trânsito que vitimou Endriel de Camargo Borges, de cinco anos. Após a divulgação das imagens de câmeras de segurança que capturaram o momento da colisão entende-se prudente prestar alguns esclarecimentos.

A defesa constituída de M. H. (devido ser menor de idade terá sua identidade preservada) presente no contexto fático, vem informar que sua pessoa é o rapaz sem camiseta que sai do veículo – pelo lado do carona – e senta na calçada, não sendo o motorista, conforme apontado inicialmente. M. H. se colocou, e mantém, à disposição para cooperar integralmente com as autoridades competentes para esclarecer os fatos.