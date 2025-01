Criança morre após acidente causado por condutor de 16 anos embriagado em Passo Fundo

Local onde ocorreu o acidente. Cristiano Junkherr / Agencia RBS

Uma criança de cinco anos morreu devido a um acidente na tarde de domingo (12). A ocorrência envolveu dois veículos no cruzamento das ruas Gervásio Annes com Guilherme Kurtz, no bairro Vila Luiza, em Passo Fundo, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Endriel de Camargo Borges.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a criança estava com a tia de 34 anos em um Volkswagen Gol, transitando pela Rua Gervásio Annes, quando teve a frente cortada por um Fiat Uno, que estava na Rua Guilherme Kurtz e não parou na sinalização obrigatória de Pare. Os dois veículos colidiram e rodopiaram na via. Com o impacto da colisão, a criança foi ejetada do veículo.

A BM afirma que, ao chegar no local, a guarnição soube que as vítimas já haviam sido encaminhadas por meios próprios para atendimento hospitalar no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), onde Endriel não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo.

Populares relataram para a polícia que um adolescente de 16 anos, condutor do Uno, tentou fugir do local e foi segurado pelas próprias testemunhas. Em revista veicular no interior do automóvel, a polícia identificou forte cheiro etílico e encontrou garrafas de bebidas alcoólicas vazias.

No carro, também estavam dois passageiros, que foram liberados, tendo em vista que estavam aparentemente embriagados e sem condições de relatar o fato. O veículo foi apreendido administrativamente e recolhido ao guincho.

Testes de etilômetro foram realizados nos condutores, sendo que a motorista do Gol teve resultado zerado, enquanto o adolescente de 16 anos registrou 0,54mgl, confirmando a embriaguez.

Segundo a polícia, o menor de idade tem antecedentes por ameaça, enquanto os outros dois passageiros do Uno, uma mulher de 21 anos e um homem de 22, têm antecedentes por posse de entorpecente, receptação de veículo, porte ilegal de arma de fogo, desacato e tráfico de entorpecentes. A Polícia Civil investigará o caso através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).