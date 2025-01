Motociclista morre em acidente na BR-285, em São Luiz Gonzaga

Um homem morreu em um acidente na manhã deste sábado (11) em São Luiz Gonzaga , na região noroeste do Estado. Foi por volta das 9h30min, no km 569 da BR-285.

O piloto da moto, um homem de 41 anos morreu no local. A identidade da vítima não foi informada. Já o motorista do Ford Escort, um homem de 48 anos, não se feriu. A passageira do veículo, uma mulher de 46 anos, teve ferimentos leves e foi conduzida ao hospital.