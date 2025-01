Já classificado à próxima fase, Grêmio empata com Atlético Guaratinguetá na Copa São Paulo

Tricolor atuou com uma equipe mista. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

O Grêmio encerrou a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, invicto. Já classificado, garantido como primeiro do Grupo 21, o Tricolor empatou com o Atlético Guaratinguetá em 1 a 1 neste sábado (11). Já pensando na próxima fase, o técnico do time gaúcho, Fabiano Daitx, mandou a campo uma equipe mista, com cinco mudanças em relação à formação titular dos primeiros dois jogos.

Depois de terminar como líder do Grupo 21 com sete pontos, o foco do Grêmio passa a ser o Marcílio Dias-SC, adversário na próxima fase. O duelo deve ocorrer na segunda-feira (13), mas a data e o horários ainda não foram confirmados pela a Federação Paulista. Já o Atlético Guaratinguetá, com o empate, acabou eliminado. Quem se classificou em segundo na chave foi o Vitória da Conquista, com quatro pontos.

Como foi o jogo

Mesmo como visitante, o Grêmio procurou impor seu jogos nos minutos iniciais. Porém, a gana do Atlético Guaratinguetá, precisando vencer para se classificar, foi superior. A partir dos 20 minutos, a equipe da casa mostrou bom entrosamento e passou a levar mais perigo à defesa gremista.

O placar foi aberto aos 41 do primeiro tempo, em boa jogada do time paulista pelo lado direito do ataque. O lateral Kauã Cunha invadiu a área gremista e, na linha de fundo, cruzou rasteiro para o atacante Cauan balançar as redes.

Com três mudanças no retorno à etapa final, incluindo as saídas de Gabriel Mec e do lateral Cristiano, que vinha sendo um dos destaques da partida até então, o Grêmio passou a ser mais ofensivo. Logo aos dois minutos do segundo tempo, Jeferson arrancou pelo lado direito e cruzou rasteiro para Gabriel Passos, que recém havia entrado. Em seu segundo toque na bola na partida, ele deixou tudo igual no placar,.

Nos minutos seguintes, o Tricolor controlou o jogo e criou algumas oportunidades, acertando duas vezes a trave. O Atlético Guaratinguetá, sob os gritos de "eu acredito", demonstrou mais cansaço e não conseguiu levar muito perigo ao gol de João Victor. Os gremistas encerraram a primeira fase com duas vitórias e um empate.

Escalação do Grêmio

O Tricolor foi a campo com um time misto e sofreu alterações a partir do início da etapa final. O time: João Victor; Luis Eduardo, João Lima e Nathan; Cristiano (Smiley 1'/2ºT), Zortea (Kaick 31'/2ºT), Tiago e Wesley Costa (Gabriel Passos 1'/2ºT); Jeferson (Araújo 14'/2ºT) , Gabriel Mec (Jardiel 1'/2ºT) e Riquelme (Hiago 27'/2ºT).

Produção: Leonardo Bender

