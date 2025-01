Grêmio chama zagueiro que está na Copinha para reforçar grupo principal

Viery pode receber oportunidades na equipe de Quinteros. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

O Grêmio optou por chamar mais um atleta que estava na Copinha para reforçar o elenco do grupo principal nesta pré-temporada. Depois do lateral Pedro Gabriel, agora foi a vez do zagueiro Viery ser chamado. O atleta de 20 anos vinha se destacando no torneio de base em São Paulo e pode receber oportunidades no time de Quinteros em seus primeiros testes em 2025.

Conforme apurado por Zero Hora, este movimento ocorre por conta de uma questão numérica no elenco gremista. No momento, o Tricolor, que enfrenta o São José em jogo-treino na segunda-feira (13), conta com quatro opções para o setor: Rodrigo Ely, Jemerson, Gustavo Martins e Natã.

Viery se junta ao elenco principal nos próximos dias, assim que chegar da viagem a São Paulo. Nas últimas duas temporadas, o defensor foi relacionado para alguns jogos do Tricolor, pelo então técnico Renato Portaluppi, mas não chegou a entrar em campo.

Depois do compromisso de segunda-feira, o Grêmio ainda tem mais dois amistosos, no dia 17 e no dia 19. A estreia no Gauchão ocorre no dia 22 deste mês, contra o Brasil, em Pelotas.

Produção: Leonardo Bender