Grêmio chama lateral que está na Copinha para reforçar grupo principal

Lateral foi autor de duas assistências no primeiro jogo do Grêmio na Copinha.

A pedido do técnico Gustavo Quinteros, o lateral-esquerdo Pedro Gabriel irá se apresentar ao elenco principal para a pré-temporada. O atleta estava no grupo que disputa a Copa São Paulo.

Sua chegada está programada para sexta-feira (10) em Porto Alegre. A vinda do lateral é em função da carência de opções para o setor. Até o momento, apenas Mayk esta à disposição.

Aos 17 anos, Pedro Gabriel está no Grêmio desde os 14. Em 2023, assinou seu primeiro contrato profissional com o Tricolor. Ele tem vínculo até o final de junho de 2026.

A direção está no mercado em busca de contratações, e a lateral esquerda é uma das prioridades. Neste momento, Pedro Gabriel foi chamado apenas para compor o grupo. Ele segue sendo considerado um atleta da base.

O Grêmio iniciou os trabalhos nesta quinta-feira no CT Luiz Carvalho. Foi a primeira atividade com bola sob o comando de Gustavo Quinteros.

