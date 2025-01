Alberto Guerra projeta ano de recuperação em reapresentação do Grêmio: "Vamos sonhar alto"

O Grêmio iniciou, de forma oficial, os trabalhos em 2025. A largada para a pré-temporada ocorreu na manhã desta quinta-feira (9), em evento que durou cerca de 10 minutos em um hotel de Porto Alegre. Jogadores, comissão técnica e direção foram apresentados para a torcida e conselheiros do clube.

Em sua manifestação oficial, o presidente Alberto Guerra falou sobre sua passagem no clube. E como fez nos últimos anos, citou o lema que ele entende representar o ano de 2025 para o Grêmio.

— Será nosso terceiro ano de gestão. Lembro que 2023 a palavra de ordem era reconstrução. E conquistamos o hexa gaúcho e fomos vice-campeões brasileiros. O 2024 foi um ano de afirmação, começamos bem, e fomos hepta. Mudamos a palavra para sobrevivência e conseguimos. Apesar de ser um ano de muitas modificações, o ano de 2025 é de sonhar. Sonhar alto e sonhar grande. Sabemos na nossa capacidade e de onde podemos chegar. Sonhar pequeno ou grande é o mesmo trabalho. Não basta apenas isso. Precisamos ter responsabilidade, trabalhar forte. Ganhamos juntos e perdemos juntos. Vamos sonhar alto, trabalhar forte e vamos colher bons frutos — disse.

O evento não teve muitas novidades em relação ao grupo do ano passado. O meia Gabriel Silva, os goleiros Adriel e Gabriel Grando retornaram de empréstimo e se reapresentaram. Apenas o lateral João Lucas dos reforços estava no evento.

O mais marcante foi uma ausência: Villasanti. O volante está se recupernado de uma conjuntivite.

A abertura do evento ocorreu com discurso do vice de futebol Alexandre Rossato:

— Sabemos da dificuldade que é representar o tamanho do Grêmio. Temos a responsabilidade de fazer esse time forte. Temos a oportunidade de entrar na história. O Grêmio representa a história do Rio Grande do Sul. Temos o compromisso de representar isso — disse.

O técnico Gustavo Quinteros também foi chamado para se manifestar ao grupo de trabalho.

— Os jogadores são os verdadeiros protagonistas desta temporada. Estamos muito felizes de estar em um grande clube, campeão da América e do Mundo. Vamos com toda força para uma temporada positiva. Creio que, com o trabalho no dia a dia e o talento de todos vocês (jogadores), faremos uma equipe muito forte e de muita entrega. Ganhar títulos e brigar pelos primeiros lugares. Colocar o Grêmio no posto mais alto do futebol brasileiro — comentou.

O Grêmio começa nesta quinta-feira (9) o regime de dois turnos de treinos para os jogadores no CT Luiz Carvalho. Após o evento, os jogadores foram realizar atividades no CT.

