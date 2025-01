Em evento realizado na manhã desta quinta-feira (9), o Grêmio deu o pontapé inicial na pré-temporada de 2025. Entre os 26 jogadores presentes no auditório do Hotel Deville, na zona norte de Porto Alegre, duas caras novas: um reforço e um jovem que retorna de empréstimo.

A grande novidade foi o lateral-direito João Lucas, até agora a única contratação anunciada pelo clube. Destaque do Juventude no último Brasileirão, o atleta foi trazido do Santos em uma negociação que envolveu a cedência dos direitos econômicos do atacante Guilherme e do meia Thaciano ao clube paulista.