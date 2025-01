Política pediu direito ao descanso e paz. PABLO PORCIUNCULA / AFP

Diagnosticado com câncer de esôfago em maio do último ano, o ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica afirma que está morrendo devido ao avanço da doença, que agora chegou ao fígado.

Em entrevista ao jornal uruguaio Búsqueda, o político apontou que não existe uma expectativa do corpo médico para uma melhora em seu estado de saúde.

Aos 89 anos, o político revelou à reportagem que sua idade impossibilita a realização de novos tratamentos para conter o tumor.

— Não consigo pará-lo. Por quê? Porque sou um idoso e tenho duas doenças crônicas — disse na entrevista.

Entre setembro e dezembro de 2024, Mujica foi submetido a duas cirurgias para tratar o câncer de esôfago. Apesar de bem-sucedidos, os procedimentos não impediram que o tumor chegasse ao seu fígado.

Durante a entrevista, Mujica salientou o direito de descansar, pediu que a imprensa não solicitasse novas entrevista e que fosse "deixado em paz".

— Meu ciclo já terminou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso.

Opinião política

Mujica disse estar orgulhoso pela eleição de Yamandú Orsi à presidência do Uruguai, candidato que era considerado seu pupilo. No entanto, demonstrou incômodo sobre especulações de que atuaria no futuro governo e salientou que a vitória eleitoral de Orsi lhe permite "partir tranquilo e agradecido".

— Não tenho ideia, não pretendo saber de nada nem quero ver nada, porque o pior que existe é montar um governo — expressou, após revelar que seu único encontro com Orsi foi no dia seguinte às eleições, realizadas em 24 de novembro do último ano.

O ex-presidente ainda aproveitou para se despedir de seus "compatriotas e simpatizantes", antes de defender a democracia.