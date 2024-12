"Você é o melhor que encontrei nesta sofrida América", diz Pepe Mujica em encontro com Lula; veja o vídeo

Lula e o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente Lula visitou nesta quinta-feira (5) o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. O brasileiro está no país para participar do Mercosul, que se encerra nesta sexta-feira (6).