Cartões para a compra de material escolar em Porto Alegre devem ser disponibilizados em fevereiro

Estudantes matriculados na rede pública de educação de Porto Alegre receberão um auxílio financeiro para a compra de material escolar e didático. A ideia da Secretaria Municipal de Educação (Smed) é de que o benefício seja disponibilizado a partir do início do ano letivo , datado para 17 de fevereiro, e o valor deve ficar em torno de R$ 200 , podendo ser ainda maior.

Conforme a coluna apurou com a Smed, será contratada uma empresa fornecedora de cartões, e os valores creditados no cartão ficarão disponíveis por prazo determinado. Conforme a pasta, as empresas que estão em contato para a operação já trabalham com o serviço, por exemplo, com cartão alimentação, ou seja, mesmo que o responsável tente adquirir outros produtos que não sejam materiais escolares, a compra não será efetivada.