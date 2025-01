Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Quando você se envolve passionalmente com as ações que empreende, não apenas o caminho se torna mais divertido do que o normal, como também os resultados são infinitamente melhores. Nem sempre dá para agir assim.