Vencer o Gauchão 2025 é essencial para os planos do Inter

Conquistar o Campeonato Gaúcho é primeiro passo para o reencontro com as grandes conquistas. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os jogos da temporada ainda não começaram, mas as projeções já tomam conta dos debates esportivos. Antes da bola rolar, o que vale são as análises e possibilidades do que pode acontecer durante 2025. Normalmente, a maioria das previsões não se confirmam. O futebol carrega com ele o imponderável que precisa ser levado em consideração quando tentamos imaginar o que acontecerá em cada uma das competições.

A forma mais fácil de projetar os resultados do ano é dividindo a temporada em períodos. No caso de Inter, Grêmio e Juventude, o Gauchão é o primeiro degrau da temporada. Para essas equipes, apesar das dificuldades que outros campeonatos podem trazer, o Estadual é importante para ditar a sequência dos clubes no restante do ano. Por isso, vencer o Campeonato Gaúcho é essencial para os planos do Colorado.

Das equipes gaúchas que estão na Primeira Divisão, o Inter é o que tem a maior pressão pelo título. São oito edições sem conquistar essa taça e, além disso, o Grêmio pode ser octacampeão. Apenas o Inter chegou a esse feito histórico. Interromper a sequência do rival e sair da fila será essencial para tranquilizar o ambiente do clube para a sequência do ano.

Por outro lado, nosso rival fez uma temporada ruim no ano passado. Eles estão passando por uma restruturação. Resultados negativos podem prejudicar esse processo. Por conta disso, o Grêmio fará de tudo para não tropeçar logo no início do ano. O Inter tem a oportunidades de jogar essa pressão para o outro lado.

O Estadual é pouco para o tamanho do Inter. Porém, é a chance de dar um primeiro passo para o reencontro com as grandes conquistas. O Gauchão 2025 tem outro valor.