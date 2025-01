Inter acerta a compra do lateral-esquerdo Bernabei

Argentino deve chegar a Porto Alegre na terça-feira (14). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter acertou nesta quinta-feira (9) a compra do lateral-esquerdo Bernabei. O jogador deve desembarcar em Porto Alegre para juntar-se ao grupo profissional colorado na próxima terça-feira (14). Ele assina contrato de quatro anos com a equipe gaúcha.

Conforme apurado por Zero Hora, para contar com o atleta em definitivo, o Inter pagou ao Celtic 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 27,97 milhões na conversão atual. O valor e as condições agradaram aos escoceses, que também ponderam o desejo de Bernabei em permanecer em Porto Alegre. Ficou acertado também 500 mil euros em bonificações (R$ 3,1 milhões) previstas em contrato.

Inicialmente contratado pelo Colorado por empréstimo, no início de 2024, Bernabei demorou para se firmar no time Inter. Com o técnico Coudet, foi utilizado apenas uma vez. O jogador só passou a ser figura carimbada na escalação após a chegada de Roger Machado.

Dali em diante, com uma sequência de boas atuações, virou uma das referências da equipe. Seu bom desempenho, inclusive, rendeu o prêmio Bola de Prata como o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão. Ao todo, Bernabei vestiu a camisa colorada em 25 partidas, marcou três gols e deu seis assistências.

