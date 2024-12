Bernabei conquista Bola de Prata como melhor lateral-esquerdo do Brasileirão

Bernabei foi um dos destaques do Inter no segundo semestre de 2024. Ricardo Duarte/ Inter

O lateral-esquerdo Alexandro Bernabei consagrou seu grande semestre pelo Inter ao conquistar a Bola de Prata como o melhor jogador da posição no Brasileirão 2024.

Bernabei ganhou a posição de Renê após a chegada de Roger Machado ao Beira-Rio. O jogador fez 23 jogos pelo Inter no Campeonato Brasileiro deste ano, com três gols e assistências, que lhe credenciaram com a melhor avaliação de lateral-esquerdo no prêmio promovido pelos canais ESPN.

O argentino de 24 anos é o segundo lateral-esquerdo colorado a abocanhar o prêmio mais tradicional do futebol brasileiro. Antes, Kléber conquistara em 2009. Ele se junta a Alan Patrick como um dos destaques da premiação deste ano.

Ao todo, jogadoras e jogadoras do Inter já acumulam 54 prêmios no Bola de Prata. Destaques para os bolas de ouro, premiação do craque da competição, Figueroa (1976), Falcão (1978 e 1978) e Taffarel (1988).

Ainda no domingo (8), após o encerramento da rodada do Brasileirão, Bernabei e Alan Patrick foram escolhidos na seleção eleita pela CBF.