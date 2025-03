Wesley pode ser a surpresa do Inter no Gre-Nal

De acordo com o ge.globo , Wesley estaria liberado para partida. A tendência é de que fique no banco de reservas.

O atacante não joga desde 12 de fevereiro , quando o Inter venceu o São Luiz . Naquela partida, Wesley sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. O clube confirmou o problema no dia 15 .

A probabilidade maior era de que ele ficasse de fora do restante da competição já que se tratava de uma lesão muscular mais profunda. Porém, o jogador teve uma recuperação mais rápida do que o esperado.

Wesley entrou em campo em seis partidas do Gauchão, sem ter marcado gol.

Alan Patrick e Borré treinaram nesta quinta-feira (6). O meia deve ser titular no Gre-Nal 445. Borré deve começar no banco diante do Grêmio.